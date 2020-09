Beziehungskomödie "On the Rocks": Bill Murray wird für Sofia Coppola zum Dandy

Felix (Bill Murray) und seine Tochter Laura (Rashida Jones) lassen sich in New York auf ein gemeinsames Abenteuer ein.

Vor 17 Jahren brillierte Bill Murray in Sofia Coppolas "Lost in Translation". In ihrem neuen Film tritt der Hollywood-Komiker so charmant wie noch nie auf.