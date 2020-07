Tragikomödie "The King of Staten Island": Wut, Schmerz und Witze

Pete Davidson spielt den 24-jährigen Scott Carlin, der in den Tag hinein lebt.

Mit "The King of Staten Island" hat US-Komiker Scott Davidson zusammen mit Dave Sirus und dem Regisseur Judd Apatow einen tragikomischen Film gemacht. Dabei orientierte er sich an den eigenen Erfahrungen.