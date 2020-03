Los Angeles. Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway (37, "Les Misérables") soll die Hauptrolle in der Verfilmung des Bestsellerromans "French Children Don't Throw Food" übernehmen.

Die Produktionsfirma "Blueprint Picture" stehe hinter dem geplanten Projekt, berichteten die Branchenblätter "Hollywood Reporter" und "Deadline.com". Vorlage ist der autobiografische Roman (dt. Titel: "Warum französische Kinder keine Nervensägen sind") der US-Journalistin Pamela Druckerman, die mit ihrem Mann und drei Kindern in Paris lebt.

Die Autorin lässt sich darin unterhaltsam über ihre Erfahrungen mit Kindererziehung und Familienstrukturen in Frankreich aus. Hathaway ist selbst Mutter von zwei kleinen Söhnen. Sie wurde durch Rollen in Komödien wie "Plötzlich Prinzessin" oder "Der Teufel trägt Prada" bekannt. Ihre erste Oscar-Nominierung holte sie allerdings mit dem Drama "Rachels Hochzeit" (2009) in der Rolle einer Alkoholikerin. Sie gewann die Trophäe 2013 für ihre Nebenrolle in dem Filmmusical "Les Misérables".

Zuletzt drehte Hathaway an der Seite von Willem Dafoe den Netflix-Film "The Last Thing He Wanted". Über einen möglichen Drehstart von "French Children Don't Throw Food" wurde zunächst nichts bekannt. Wegen der Coronavirus-Pandemie sind die meisten Drehprojekte vorübergehend eingestellt.