Berlin. Ob Arnold Schwarzenegger als "Kindergarten Cop" oder Dwayne Johnson als "Zahnfee auf Bewährung" - irgendwann entdeckt auch der härteste Muskelprotz seine weiche Seite. So auch der ehemalige Wrestler Dave Bautista, bekannt als Drax der Zerstörer in "Guardians of the Galaxy".

In dem Film "Der Spion von nebenan" spielt er nun den Agenten JJ, der sich mit einer vorlauten Neunjährigen herumschlägt. Killermaschine JJ hat einen Hang zum Groben und ist seinem Boss (Ken Jeong, "Hangover 1-3") dadurch zuletzt eher negativ aufgefallen. Gerade als sich JJ mit seiner Agenten-Kollegin Bobbi (Kristen Schaal) bei einer verdeckten Mission bewähren soll, kommt ihnen die freche Göre Sophie (Chloe Coleman) in die Quere. Sie droht, die Agenten auffliegen zu lassen und so kommt es zu einer Abmachung: JJ bringt dem Mädchen das Spionage-Handwerk bei, im Gegenzug hält sie dicht.

Der Deal erinnert an den Kultfilm "Léon - Der Profi", in dem Jean Reno die damals zwölfjährige Natalie Portman zur Killerin ausbildet. In der Action-Komödie "Der Spion von nebenan" von Regisseur Peter Segal ("Get Smart", "Die nackte Kanone 33 1/3") geht es allerdings nicht um Rachepläne oder den Lolita-Komplex. Stattdessen stehen Lacher im Vordergrund, etwa wenn der freche Lockenkopf Sophie den Profi-Agenten JJ mal wieder mit einem Spruch aus der Reserve lockt und all seine Muskeln ihm nichts nützen. Es gibt aber auch reichlich Action-Szenen, in denen sich JJs Ausbildung und Muskeln wiederum als äußerst nützlich erweisen.

Der Spion von nebenan, USA 2020, 101 Min., FSK ab 12, von Peter Segal, mit Dave Bautista, Chloe Coleman, Kristen Schaal, Parisa Fitz-Henley, Ken Jeong, Greg Bryk und Devere Rogers