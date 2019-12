Bruno (Vincent Cassel, l.) und Malik (Reda Kateb) helfen Kindern und Jugendlichen, die an Autismus leiden.

In seinem neuen Film wagt sich das Erfolgsduo Eric Toledano und Olivier Nakache an ein Thema, das im Kino weitgehend ignoriert wird: Autismus. Dabei ist eine authentische und einfühlsame Sozialkomödie entstanden, in der Vincent Cassel brilliert.