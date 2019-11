Berlin. Regisseur Roland Emmerich hat sich mit Actionfilmen wie "Independence Day" und "White House Down" einen Namen gemacht. Kaum ein deutscher Filmemacher ist in Hollywood so bekannt wie der 63-Jährige. Nun kommt sein neuer Film ins Kino: "Midway - Für die Freiheit" spielt im Zweiten Weltkrieg im Pazifik.

Ein halbes Jahr nach dem Angriff der Japaner auf den US-Stützpunkt Pearl Harbor auf Hawaii kommt es im Juni 1942 zur wichtigen Seeschlacht: Japan und die USA kämpfen um die Midway-Inseln. Dass Japan trotz besserer Ausstattung eine Niederlage einsteckt, gilt später als Wendepunkt im Pazifikkrieg. Mit Luke Evans, Woody Harrelson und Dennis Quaid.

Midway - Für die Freiheit, USA/China 2019, 138 Min., FSK o.A., von Roland Emmerich, mit Luke Evans, Patrick Wilson, Woody Harrelson, Mandy Moore