Mit Stallones Tochter "47 Meters Down: Uncaged" - Hai-Horror

Mia (Sophie Nélisse), Alexa (Brianne Tju) und Sasha (Corinne Foxx) sitzen in einer Höhle fest. .

In der Fortsetzung von "47 Meters Down" schwimmen ein paar High-School-Schülerinnen vor blutrünstigen Haien davon. Die Töchter von Sylvester Stallone und Jamie Foxx sind in Hauptrollen zu sehen.