Levi Eisenblätter als Siggi Jepsen und Tobias Moretti als Maler Max Ludwig Nansen in einer Szene des Films "Deutschstunde".

Lenz' "Deutschstunde" zählt zu den wichtigsten Romanen der deutschen Nachkriegszeit. In Schwochows Adaption steckt der Krieg in jeder einzelnen Figur - ein Blick in menschliche Abgründe.