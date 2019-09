Nach Freilassung Regisseur Oleg Senzow will sich für Gefangene einsetzen

Oleg Senzow beim Human Rights Film Festival in Berlin.

Mehrere Jahre saß Oleg Senzow in russischer Haft, erst vor kurzem kam er bei einem Gefangenenaustausch frei. Jetzt hat der 43-Jährige ein Filmfestival in Berlin besucht - und Einblick in seine Zukunftspläne gegeben.