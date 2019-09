Berlin. Mit der großen Frage danach, was kommen soll im Leben, wo man hin möchte mit seinen Talenten und seinen Interessen, mit dieser Frage sieht sich auch die 16-jährige, an der Französischen Riviera beheimatete Naïma konfrontiert.

Inmitten all dieser Ungewissheiten taucht plötzlich Naïmas, nur paar Jahre ältere, indes schon deutlich erfahrener wirkende Cousine auf: Es ist diese, aus Paris kommende Sofia, die Naïma mitnimmt in die Welt der Reichen und Schönen. Seine Weltpremiere feierte der Film, der im französischen Original den Titel "Une fille facile" trägt, in diesem Jahr beim Filmfestival von Cannes in der Sektion "Quinzaine des Réalisateurs". Dort wurde er mit dem Prix SACD bedacht.

Ein leichtes Mädchen, Frankreich 2019, 92 min, FSK ab 16, von Rebecca Zlotowski, mit Mina Farid, Zahia Dehar, Lakdhar Dridi.