Vier Freundinnen Judi Dench und Maggie Smith laden zum "Tea with the Dames"

Sie sind berühmte Schauspielerinnen und miteinander befreundet. Judi Dench, Maggie Smith, Joan Plowright und Eileen Atkins treffen sich regelmäßig zum Tee. In seinem Dokumentarfilm zeigt Roger Michell, was die Damen dabei so besprechen.