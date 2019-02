Super Bowl und Kälte Ganz schwaches Wochenende in US-Kinos

Bruce Willis bei der Premiere von "Glass" in London.

Millionen Menschen schalten jedes Jahr ein, wenn das Endspiel im Profi-Football in den USA steigt. In den Kinos sind diese Wochenenden normalerweise ruhig. Auch wegen der teils eisigen Temperaturen läuft es für Filmtheater in Nordamerika nun besonders schlecht.