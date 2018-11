Hommage an die 80er

Hommage an die 80er "So viel Zeit": Ruhrpottromantik und Rockmusik

Fünf Männer, die es nochmal wissen wollen: Mit starker Besetzung, viel Rockmusik und einer gehörigen Prise an Herbstmelancholie versteht es der Regisseur Philipp Kadelbach in "So viel Zeit" wunderbar, über 100 Minuten zu unterhalten.