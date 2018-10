In "Smallfoot - Ein eisigartiges Abenteuer" tauchen kleinfüßige Menschen plötzlich in der eisigen Bergwelt der Yetis auf.

In "Smallfoot" steht die Welt Kopf. Kleinfüßige Menschen versetzen haarige Monster in Furcht und Schrecken. Ihr junger Held Yeti Migo wird in der englischen Version von einem bekannten US-Schauspieler gesprochen.