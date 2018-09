Filmfestival Film mit Mel Gibson sorgt in Venedig für Kontroverse

Regisseur S. Craig Zahler (2.v.l) stellt mit den Schauspielern Vince Vaughn (l-r), Tory Kittles und Michael Jai White den Film "Dragged Across Concrete" in Venedig vor.

Mit seinen kontroversen Filmen eckt Mel Gibson immer wieder an. Auch sein neues Actiondrama "Dragged Across Concrete" wurde in Venedig mit Buh-Rufen bedacht.