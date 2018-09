Wolken am Lido

Buh-Rufe und Euphorie beim Filmfest Venedig

Die Schauspielerinnen Tilda Swinton (l) und Dakota Johnson am Lido Beach.

Tilda Swinton und "Fifty Shades of Grey"-Star Dakota Johnson lassen sich in Venedig für einen verstörenden Thriller feiern. Joaquin Phoenix und Jake Gyllenhaal sind in einem Western zu sehen. Für Gesprächsstoff sorgt auch ein Mann, der lieber im Verborgenen bleibt.