Amanda Seyfried (l) als Sophie und Meryl Streep als ihre Mutter Donna in "Mamma Mia! Here we go again". Foto: dpa

Deutsche Kinocharts "Mamma Mia! Here We Go Again" an der Spitze

Baden-Baden. Neuer Spitzenreiter in den Kinocharts ist das Filmmusical "Mamma Mia! Here We Go Again". Mehr als 205.000 Zuschauer sahen den Film zwischen Donnerstag und Sonntag, wie Media Control am Montag mitteilte.

Zehn Jahre nach dem ersten Teil steht diesmal Tochter Sophie (Amanda Seyfried) im Mittelpunkt, die ein Kind erwartet und heiraten will. Erneut dabei sind Stars wie Meryl Streep, Pierce Brosnan und Colin Firth und viele Hits von Abba.

Das Filmmusical tauscht den Platz mit der bisherigen Nummer eins "Hotel Transsilvanien 3 - Ein Monster-Urlaub", den mehr als 199.000 weitere Kinogänger gesehen haben. In dem Animationsfilm geht Dracula (gesprochen von Rick Kavanian) mit Familie und Freunden auf Kreuzfahrt. Dabei verliebt sich der Vampir in die Kapitänin Ericka (Anke Engelke).

Auf dem dritten Platz landete "Ant-Man and the Wasp", die Fortsetzung des Marvel-Films "Ant-Man" aus dem Jahr 2015. Den neuen Streifen sahen knapp 199.000 Kinogänger - fast so viele wie die Nummer zwei.

Auf den Plätzen vier und fünf gab es keine Veränderung: Der Horrorfilm "The First Purge" (rund 39.000 Zuschauer) ist weiterhin auf vierten Platz. Seit der Vorwoche auf dem fünften Rang liegt das Dinosaurier-Abenteuer "Jurassic World: Das gefallene Königreich", das weitere gut 38.000 Zuschauer gesehen haben.

( dpa )

