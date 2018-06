Auszeichnung Deutscher Dokumentarfilmpreis für "Of Fathers and Sons"

Der Regisseur Talal Derki erhält für seinen Film "Of Fathers and Sons" den Deutschen Dokumentarfilmpreis. Foto: dpa

Der in Berlin lebende Syrer Talal Derki hat in seiner Heimat einen Dokumentarfilm gedreht. In ihm konzentriert sich der Regisseur auf die Widersprüche radikaler Islamisten. Die Jury des Deutscher Dokumentarfilmpreises hat das überzeugt.