Charlize Theron stößt als Morticia zur "Addams Family"

Los Angeles. Die Oscar-Preisträgerin Charlize Theron (42) als gruselige Morticia und Chloë Grace Moretz (21) als Sprössling Wednesday? Diese Besetzung plant das Hollywood-Studio MGM bei seiner Neuauflage der "Addams Family".

Allerdings soll die makabre Familie aus dem "The Addams Family"-Spielfilm von 1991 in einer animierten Version auf die Leinwand zurückkehren.

Nach Mitteilung von MGM soll Theron der Mutter Morticia ihre Stimme leihen, während Moretz die böse Tochter Wednesday spricht. Bette Midler wird zur Großmutter, Allison Janney zur Erzfeindin Margaux Needler, wie die Branchenblätter "Deadline.com" und "Hollywood Reporter" berichteten. Oscar Isaac spielt den Familienvater Gomez. Der Trickfilm unter der Regie von Conrad Vernon und Greg Tiernan ("Sausage Party – Es geht um die Wurst") soll im Oktober 2019 in die Kinos kommen.

Die skurrilen Figuren stammen ursprünglich aus der Feder des US-Zeichners Charles Addams, der die Cartoon-Charaktere von 1940 an im "New Yorker"-Magazin verbreitete, später wurde daraus eine beliebte Fernsehserie. In dem Spielfilm (1991) von Barry Sonnenfeld spielten Anjelica Huston (Morticia), Raul Julia (Gomez) und Christina Ricci (Wednesday) mit.

( dpa )

