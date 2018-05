"The Commuter" auf DVD: Action mit Liam Neeson

Berlin. Er zieht einen Schlussstrich: Liam Neeson ("Taken") will keine Action-Filme mehr drehen. Das gab der britische Schauspieler bereits im letzten Jahr auf dem Filmfestival in Toronto bekannt. Er sei einfach zu alt für das Genre, meinte der 65-Jährige.

Damit ist "The Commuter" (jetzt auf DVD/Blu-ray) schon so was wie eine Abschiedsvorstellung. Auch wenn es in dem Film "Hard Power", der nächstes Jahr in die Kinos kommt, noch einmal richtig zur Sache gehen wird.

Auch in "The Commuter" von Jaume Collet-Serra ("Non-Stop") langt Liam Neeson ordentlich zu. Und selbst wenn er blutend und ausgeknockt auf dem Boden liegt, rappelt er sich doch immer wieder auf und lässt die Fäuste fliegen.

Ein schlagkräftiger Mann, dabei verkörpert Liam Neeson den Versicherungsmakler Michael MacCauley, der seit zehn Jahren mit dem Zug aus der Vorstadt nach New York pendelt. In einem früheren Leben aber war er einmal ein Cop und das kommt ihm jetzt zugute.

MacCauley führt nicht nur ein stressiges Pendlerleben, das der spanische Regisseur Collet-Serra mit einem fast dokumentarischen Blick einfängt, der Mann ist auch finanziell nicht auf Rosen gebettet. Die Bankenkrise hat den Mittelständler böse erwischt, all seine Ersparnisse sind futsch und jetzt rackert er sich mehr schlecht als recht für seine Familie ab.

Es sieht nicht gut aus für Michael MacCauley, als er im Zug auf eine geheimnisvolle Frau (Vera Farmiga) trifft, die ihm ein unglaubliches Angebot macht. "Was wäre, wenn ich Sie bitten würde, eine kleine Sache zu erledigen?", fragt sie ihn. Er bräuchte im Zug nur eine unbekannte Person ausfindig machen, dann würden ihm 100.000 Dollar gehören.

Die Was-Wäre-Wenn-Frage lässt den Versicherungsmakler nur kurz zögern, dann willigt er ein und schon ist er in kürzester Zeit in größter Gefahr. Es wird geprügelt, geschossen, gelogen, gedroht und gemordet - und mittendrin MacCauley, der weiß, dass er die falsche Entscheidung getroffen hat. In Hochgeschwindigkeit rast er seinem Verhängnis entgegen. Bis zur Entgleisung?

Schauplatz Zug: Fast wie ein Kammerspiel hat Jaume Collet-Serra seinen mit reichlich Action angereicherten Film "The Commuter" inszeniert, in dem Liam Neeson als gebeutelter Held scheinbar ein Ticket zur Endstation gelöst hat. Dabei fallen manche Löcher in der Geschichte nicht weiter ins Gewicht, werden diese doch geschickt mit einer ordentlichen Portion Nervenkitzel übertüncht.

( dpa )

