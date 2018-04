Deutscher Filmpreis: Lola für Minichmayr und Bäumer

Berlin. In Berlin wird zur Stunde der Deutsche Filmpreis verliehen. Die erste Trophäe ging vor mehr als 1900 prominenten Gästen an die Österreicherin Birgit Minichmayr für die beste weibliche Nebenrolle.

Die 41-Jährige wurde für ihre Darstellung in dem Drama "3 Tage in Quiberon" geehrt. Ebenfalls ausgezeichnet wurde Romy-Darstellerin Marie Bäumer, die als beste Schauspielerin geehrt wurde. "Ich bin sooooo glücklich, ich freue mich so unglaublich", rief Bäumer völlig überwältigt und fast in Tränen aufgelöst. Für sie sei mit "3 Tage in Quiberon" die Leidenschaft für das Kino noch einmal neu entfacht worden. Bäumer nahm die Lola-Trophäe aus der Hand von Schauspieler Charly Hübner entgegen, der in dem Film an ihrer Seite spielt.