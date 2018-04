Als Regisseur erlebt man schon einiges. Für Baz Luhrmann aber war sein "Romeo + Julia"-Dreh in Mexiko so einschneidend, dass er gern einen Film darüber sehen würde."

Baz Luhrmann hat die Dreharbeiten zu "William Shakespeares Romeo + Julia" in bester Erinnerung.

Romantische Filmerfahrung Baz Luhrmann regt Film über "Romeo und Julia"-Dreh an

London. Der australische Regisseur Baz Luhrmann (55, "Strictly Ballroom") regt einen Film an über die Dreharbeiten zu seinem Erfolgsfilm "William Shakespeares Romeo + Julia" an. Es sei "die romantischste Filmerfahrung, die ich je gemacht habe", erzählte er der britischen Zeitung "The Guardian".

"Kannst du dir das vorstellen? Leo DiCaprio war 19, wir wohnen alle in Mexiko, es gibt Hubschrauber und Explosionen und wir sagen jambische Pentameter auf!", sagte Luhrmann.

"William Shakespeares Romeo + Julia" wurde von Januar bis April 1996 in Mexiko gedreht, Teile des Films entstanden, während ein Hurrikan über das Land fegte. Claire Danes spielte die Rolle der Julia an der Seite von DiCaprio. Luhrmanns Fazit: "Ich habe nie auf eine Erlaubnis gewartet, etwas zu tun. Die Leute sagen nur: 'Er ist ein bisschen verrückt, aber lass es uns versuchen.'"

