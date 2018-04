"Early Man": Trickfilm aus den Aardman-Studios

Berlin. Im Animationsfilm "Early Man" will ein kleiner Stamm von Steinzeitmenschen seine Heimat gegen eine Invasion von Vertretern des Bronzezeitalters verteidigen. Für Höhlenmensch Dug, Wildschwein Hognob und die anderen Stammesmitglieder ist ein Fußballspiel die einzige Chance, ihr kleines Dorf im Wald zu retten.

Glücklicherweise leben die Steinzeitmenschen im Mutterland des Fußballs, haben sportliche Vorfahren und eine gute Trainerin. Oscar-Gewinner Nick Park, der mit den "Wallace & Gromit"-Filmen bekannt wurde, führte Regie bei dem unterhaltsamen Stop-Motion-Spektakel, das mit smartem Humor punktet und für Fußballkenner ein paar besondere Gags parat hält. In der Originalfassung leihen Filmstars wie Eddie Redmayne ("The Danish Girl") und Tom Hiddleston ("The Avengers") den Figuren ihre Stimme. In der deutschen Version sind es unter anderem Friedrich Mücke und Komiker Kaya Yanar.