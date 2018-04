"Avengers: Infinity War": Neues Marvel-Spektakel

Das Marvel-Superteam Avengers kommt wieder in die Kinos. Dieses Mal stehen ihnen namhafte Darsteller zur Seite. Sie alle treten gegen nur einen Bösewicht an.

Berlin. Der erste Trailer zu diesem Film soll in 24 Stunden mehr als 200 Millionen Mal abgerufen worden sein. Die Erwartungen an eine Fortsetzung der Geschichte rund um das Marvel-Superteam der Avengers sind groß. Nun kommt "Avengers: Infinity War" in die Kinos.

Anthony und Joe Russo, als Regisseure bereits für die Comic-Verfilmungen "The Return of the First Avenger" (2014) und "The First Avenger: Civil War" (2016) verantwortlich, haben auch diesmal das Sagen. Unterstützt werden sie von einem riesigen Darsteller-Ensemble, zu dem Namen gehören wie Chris Evans, Mark Ruffalo, Benedict Cumberbatch, Gwyneth Paltrow und Benicio del Torro. Zusammen kämpfen die Helden des Films gegen Bösewicht Thanos.

Avengers: Infinity War, USA 2018, 149 Min., FSK noch nicht vergeben, von Anthony und Joe Russo, mit Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth

( dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.