Goldene Palme Spike Lee, Godard und Wenders beim Festival in Cannes

Regisseur Spike Lee stellt in Cannes seinen neuen Film "BlacKkKlansman" vor.

Am 8. Mai treffen sich die Schaffenden aus der Filmbranche wieder an der Côte d'Azur. Eröffnungsfilm des 71. Festivals von Cannes ist "Everbody Knows" von Oscarpreisträger Asghar Farhadi.