"Tomb Raider": Neuauflage des Actionspektakels

Berlin. Schon die Computerspiele mit der Heldin "Lara Croft" waren seit Mitte der 1990er Jahre weltweit ein enormer Erfolg. Und auch die Kino-Verfilmungen mit Angelina Jolie in der Hauptrolle sorgten für jede Menge Wirbel.

Nun wird die Reihe neu gestartet - mit einer neuen Hauptdarstellerin: In "Tomb Raider" spielt die schwedische Oscarpreisträgerin Alicia Vikander ("The Danish Girl") die weibliche Heldin. Regie führte der bisher noch eher unbekannte Norweger Roar Uthaug; weitere Darsteller in dem Film sind Dominic West, Walton Goggins, Daniel Wu und Kristin Scott Thomas.