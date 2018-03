Helen Mirren als eigenwillige Horrorhaus-Bewohnerin

Berlin. Die millionenschwere Erbin eines Waffenimperiums, Sarah Winchester (Helen Mirren), lebt Anfang des 20. Jahrhunderts in einer mysteriösen Villa im kalifornischen San José. Tag und Nacht lässt die Witwe das Haus umbauen und erweitern - bis es schließlich mehr als 500 Räume umfasst.

Der Psychiater Dr. Eric Price (Jason Clarke) wird damit beauftragt, den Geisteszustand der als wahnsinnig geltenden Frau zu bewerten. Obwohl der Arzt nichts von Spuk und Geistern wissen will, stellt er schnell fest, dass in dem Haus Mächte am Werk sind, die auch er nicht ignorieren kann.