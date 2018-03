Actionstar Alicia Vikander: "Ich bin Feministin"

Berlin. Oscar-Preisträgerin Alicia Vikander (29) bewundert Angelina Jolie für deren Vorreiterrolle als Frau in Actionfilmen. "Sie hat bewiesen, dass auch eine Frau in diesem Genre bestehen kann", sagte die Schwedin, die von Donnerstag an als Jolies Nachfolgerin im neuen "Tomb Raider"-Film zu sehen ist, der "Welt am Sonntag" im Interview.

Jolie, die die Hauptfigur der Lara Croft erstmals 2001 spielte, war damals sehr auf ihren Körper reduziert worden. "Sie ist als erste Frau in dieser Männerdomäne aufgetaucht und wurde natürlich simplifiziert - von der Zeit, von den Zuschauern, weil sie eben so sehr von der Norm abwich", sagte Vikander dazu. "Ich bin Feministin und fühle mich durch meinen Job in der Verantwortung, solche Gespräche weiterzuführen, damit wir uns in Zukunft irgendwann nicht mehr wundern, Frauen in solchen Rollen zu sehen."

Vikander wurde 2016 für "The Danish Girl", ein Drama über Intersexualität, mit dem Oscar als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet. Laut "Welt"-Bericht ist sie seit 2017 mit ihrem Schauspielkollegen Michael Fassbender verheiratet.

( dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.