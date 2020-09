Uraufführung in München

Die Performance-Künstlerin Marina Abramovic (r) und die Sängerin Leah Hawkins agieren während einer Fotoprobe für das Stück "7 Death of Maria Callas" auf der Bühne.

Mit der Uraufführung von "7 Deaths of Maria Callas" der Performance-Künstlerin Marina Abramović ist die Bayerische Staatsoper in München in die neue Spielzeit gestartet.