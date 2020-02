Neue Spielzeit Frank Castorf inszeniert "Boris Godunow" in Hamburg

Der Regisseur Frank Castorf soll mit der Inszenierung der Oper "Boris Godunow" von Mussorgski die neue Spielzeit an der Staatsoper Hamburg eröffnen.

Der Starregisseur will eine Oper von Modest Mussorgski neu in Szene setzen. Mit dem Stück geht die Staatsoper Hamburg im September in die Herbstsaison starten.