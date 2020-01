Hannover. Der in London geborene Musiker Andrew Manze (55) hat sich aus Enttäuschung über den Brexit in Schweden einbürgern lassen. "Dieser Wunsch wurde dort netterweise schnell und unkompliziert erfüllt", sagte der Chefdirigent der NDR Radiophilharmonie im Interview der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung".

Er wohne bereits seit Jahren in Stockholm und müsse sich nun weniger um die Folgen des Brexits kümmern. Verständnis für den EU-Austritt Großbritanniens hat er nicht. "Ich bin traurig, weil ich das Gefühl habe, dass die Menschen, die das entschieden haben, nicht wirklich wissen, was die EU eigentlich ist", sagte er. "Der Brexit erschüttert mein Vertrauen in die Demokratie und in die menschliche Vernunft."