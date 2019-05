Der Schauspieler Jens Harzer steht auf der Bühne des Thalia Theaters in Hamburg.

Jens Harzer ist der Publikumsliebling am Hamburger Thalia Theater. Am Samstag spielt der neue Iffland-Ringträger die Hauptrolle in Kleists Tragikomödie "Amphitryon". Es inszeniert Leander Haußmann.