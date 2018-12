Mehr als nur greller Trash "The Cher Show": Neues Musical am Broadway

Die Lebensgeschichte der Pop-Ikone Cher wird im Neil Simon Theatre am New Yorker Broadway erzählt. Foro: Christina Horsten

Gloria Estefan, Donna Summer und seit Jahren Carole King: Am New Yorker Broadway haben Musicals über erfolgreiche Sängerinnen Hochkonjunktur. Jetzt startet "The Cher Show" und macht einiges besser als die anderen sogenannten "Jukebox-Musicals".