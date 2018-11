In Dresden

In Dresden Beisetzung von Rolf Hoppe im engsten Familienkreis

Hoppe wird auf dem Friedhof Weißer Hirsch in Dresden die letzte Ruhe finden.

Rolf Hoppe wird in Dresden beigesetzt. 1995 kaufte der Schauspieler einen Bauernhof am Rande der Stadt und gründete dort das Hoftheater Dresden. Hoppe war am 14. November gestorben.