Tod mit 72 Lieber in der zweiten Reihe: Ignaz Kirchner ist tot

Ignaz Kirchner als "Alfons der Zweite" in "Torquato Tasso".

Seit mehr als 30 Jahren war Ignaz Kirchner am Burgtheater in Wien. In fast jeder bedeutenden Inszenierung war er zu sehen. Jetzt ist der Schauspieler im Alter von 72 Jahren gestorben.