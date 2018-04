Streit um Aufführung von "Mein Kampf" von George Tabori

Konstanz. Eine Aufführung des Theaterstücks "Mein Kampf" von George Tabori in Konstanz sorgt im Vorfeld für Ärger. Die Premiere am 20. April fällt auf den Geburtstag von Adolf Hitler.

Dies kritisierten die Deutsch-Israelische Gesellschaft in der Bodensee-Region und die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Konstanz in einem offenen Brief unter anderem. "Die Geschmacklosigkeit hat Programm", hieß es bei den Gesellschaften. Zuvor hatten unter anderem SWR und "Südkurier" berichtet.