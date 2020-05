Der irische Autor Colm Toibin nimmt sich in seinem Roman "Haus der Namen" des alten Mythos um das Herrscherhaus des Agamemnon an.

Der Palast in Mykene gleicht einer Schlachterei: Colm Tóibín nimmt sich in seinem neuen Roman des alten Mythos um das Herrscherhaus des Agamemnon an. Ein frischer Anstrich für die weltbekannte Geschichte?