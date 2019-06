Zwei Tote in den Alpen

Zwei Tote in den Alpen Jörg Maurer: Neue Krimikomödie voller Überraschungen

Ein Kurort in den bayerischen Alpen, zwei Tote und viele seltsame Personen. In seinem neuen Krimi erklärt Erfolgsautor Jörg Maurer: "Am Tatort bleibt man ungern liegen".