Frido Mann, Enkel des Literaturnobelpreisträgers Thomas Mann, erinnert sich an seine Kindheit in Kalifornien.

Das "Thomas Mann House" in Pacific Palisades an der kalifornischen Pazifikküste soll nach dem Kauf durch die Bundesregierung ein Zentrum des transatlantischen Dialogs werden. Der 78-jährige Enkel Thomas Manns ist an die Stätte seiner Kindheit zurückgekehrt.