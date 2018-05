Mit John Lennon auf der Couch

München. David Foenkinos hat die Beatles nicht mehr bewusst erlebt. Als John Lennon starb, war er gerade einmal sechs Jahre alt. Und doch wurde er ein leidenschaftlicher Beatles-Fan mit einer Vorliebe für den ebenso schwierigen wie charismatischen John Lennon.

Jetzt hat der französische Starautor ("Nathalie küsst") sein Idol in den Mittelpunkt seiner Romanbiografie "Lennon" gestellt. Dabei greift Foenkinos zu einem Kniff: Er legt seinen Helden einfach auf die Couch. In einer Reihe von Therapiesitzungen lässt er Lennon sein wildes Leben Revue passieren: seine schwierige Kindheit in Liverpool, die Begegnung mit Paul McCartney, die ersten Erfolge in Hamburg, schließlich der Wahnsinn der Beatlemania.