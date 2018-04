Reemtsma-Sohn Johann Scheerer stellt Buch in Hamburg vor

Hamburg. Für den Hamburger Musikproduzenten Johann Scheerer war das Schreiben des Buches über die Entführung seines Vaters Jan Philipp Reemtsma ein Akt der Selbstbestimmung.

"In Zeiten des Internets ist es mir nicht möglich, nicht mit dem Namen (Reemtsma) verbunden zu sein", erklärte der 35-Jährige am Mittwoch bei einer Lesung seines Werkes "Wir sind dann wohl die Angehörigen" in Hamburg. Es sei jeweils nur eine Frage der Zeit gewesen, bis neue Bekannte von seinem familiären Hintergrund erfahren hätten. Das habe immer wieder zu sehr anstrengenden Situationen geführt.