Joachim Meyerhoff schreibt oft in einer Bäckerei

Wien. Der in Wien lebende deutsche Schauspieler, Regisseur und Schriftsteller Joachim Meyerhoff schreibt nicht etwa in einem schicken Caféhaus an seinen Werken. Vielmehr sitze er am liebsten in einer einfachen Bäckerei in seinem Viertel, hinter den Toiletten, sagte er der Zeitschrift "Barbara".

Meyerhoff, Jahrgang 1967, ist mehrfach ausgezeichnet und gehört zum Ensemble des Burgtheaters in Wien. Über seinen Schreibprozess sagte er: "Manchmal lache ich mich halb tot. Manchmal sitze ich auch da und weine. Und dann denke ich, ich habe nicht mehr alle Tassen im Schrank."

( dpa )

