Neues Rolling-Stones-Album kommt im Oktober

Es ist ihr erstes Album seit sieben Jahren. An zwei der Songs saß noch der vor zwei Jahren gestorbene Charlie Watts an den Drums. Auch Lady Gaga ist mit von der Partie.

Ronnie Wood (l-r), Mick Jagger und Keith Richards rühren in London die Werbetrommel für ihr neues Studioalbum «Hackney Diamonds».

Ronnie Wood (l-r), Mick Jagger und Keith Richards in London.

London. Das neue Studioalbum der Rolling Stones, „Hackey Diamonds“, soll am 20. Oktober erscheinen. Das verkündete die legendäre Rock'n'Roll-Band bei einem PR-Event in London, das live im Internet übertragen wurde. Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood stellten sich in einem alten Theater im Stadtteil Hackney den Fragen von US-Talkmaster Jimmy Fallon und präsentierten ihre neue Single „Angry“, die ab sofort erhältlich ist.

Bereits am Montag hatten die Rolling Stones bestätigt, dass ein neues Studioalbum kommen wird. „Hackney Diamonds“ ist ihr erstes seit sieben Jahren und das erste Stones-Album mit Eigenkompositionen seit 18 Jahren. „Wir waren sehr faul“, scherzte Jagger. „Vielleicht waren wir ein bisschen zu faul. Also haben wir gesagt: Komm wir setzen uns eine Frist und machen ein Album.“

Auf zwei der zwölf neuen Songs ist noch Schlagzeuger Charlie Watts zu hören, der im August 2021 gestorben war. Für die restlichen Lieder saß Drummer Steve Jordan am Schlagzeug, der schon auf der Tournee zum 60. Bandjubiläum im vergangenen Jahr für die Stones trommelte.

Watts zu Ehren wirkte auch der ehemalige Rolling-Stones-Bassist Bill Wyman auf „Hackney Diamonds“ mit. „Wir haben also die ganze Band von früher auf einem Song“, sagte Jagger am Mittwoch. Auch Sängerin Lady Gaga ist als Gastsängerin dabei. Zu einer möglichen Tournee äußerte sich das Trio am Mittwoch nicht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur & Live