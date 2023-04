Bekanntes Theater „Käfig voller Narren“ feiert Jubiläen

Das Theaterstück „La Cage aux Folles“ von Jean Poiret (1926-1992) feierte am 1. Februar 1973 Premiere in Paris im Théâtre du Palais-Royal. Die deutsche Erstaufführung fand 1978 im Hamburger Operettenhaus statt - in Anwesenheit des Autors. Anfang der 80er wurde man am Broadway auf die sich bestens eignende Vorlage aufmerksam: Das Musical „La Cage aux Folles“ entstand und hatte am 21. August 1983 Premiere im New Yorker Palace Theatre in Manhattan. Die deutschsprachige Erstaufführung war am 27. Oktober 1985 in Berlin im Theater des Westens in der Nähe des Bahnhofs Zoo.

Verfilmungen des Stoffs: Im Oktober 1978 kam Édouard Molinaros Version mit Michel Serrault und Ugo Tognazzi in Frankreich und Italien ins Kino, in Westdeutschland dann im Januar 1979. Eine amerikanische Verfilmung („The Birdcage – Ein Paradies für schrille Vögel“) gab es fast 20 Jahre später mit Robin Williams, Nathan Lane und Gene Hackman. Deutscher Kinostart war am 16. Mai 1996.