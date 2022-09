Streaming Deutsche Mystery-Serie «1899» feiert in Toronto Weltpremiere

Andreas Pietschmann spielt Eryk Larsen in der Netflix-Serie «1899».

Das Duo, das hinter dem Netflix-Erfolg «Dark» steht, hat auf dem TIFF in Kanada eine neue Serie präsentiert. In «1899» geht es diesmal um mysteriöse Geschehnisse auf hoher See.