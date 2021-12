Weihnachten ohne "Last Christmas" - das kann man sich nicht vorstellen. Und nach all den Jahren ist der Klassiker immer noch für eine Überraschung gut.

Musikcharts "Last Christmas" nach 37 Jahren erstmals an der Spitze

Baden-Baden. Der Weihnachtshit "Last Christmas" von Wham! hat es 37 Jahre nach seiner Veröffentlichung erstmals an die Spitze der deutschen Single-Charts geschafft. Dies teilte GfK Entertainment mit.

Das britische Pop-Duo mit George Michael und Andrew Ridgeley hat den Song 1984 herausgebracht. Seit vielen Jahren erzielt er zur Weihnachtszeit Top-Platzierungen in den Charts und ist laut GfK Entertainment mit 153 Wochen das am häufigsten platzierte Lied der deutschen Charts-Geschichte. Doch zum Spitzenplatz hatte es bisher nie für den Klassiker gereicht.

Auch auf den nächsten Plätzen weihnachtet es sehr: "All I Want For Christmas Is You" von Mariah Carey kommt auf Rang zwei ins Ziel, dahinter folgen "Driving Home for Christmas" von Chris Rea und "Merry Christmas" von Ed Sheeran & Elton John.

In den Album-Charts setzt sich Fynn Kliemann mit "Nur" durch und lässt Rapper Bushido ("Sonny Black II") knapp hinter sich, wie GfK Entertainment weiter mitteilte. Für Kliemann ist es die zweite Nummer-eins-Platte nach "POP". Weiterhin gut im Geschäft sind Abba ("Voyage", drei), Adele ("30", vier) und Helene Fischer ("Rausch", fünf).

© dpa-infocom, dpa:211223-99-491079/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur & Live