„ZACK!“-Familienmatinee für Kinder ab 6 Jahren: Lesung, Gespräch und Live-Zeichnen mit Autor Volker Schmitt und Illustratorin Màriam Ben-Arab; So 17.10., 11-12 Uhr im Abaton, Allende-Platz 3; Karten zu 5,50 Euro pro Person unter www.abaton.de. „ZACK!“-Comic-Workshop für Kinder ab 10 Jahren mit Autor und Illustratorin, So 17.10., 15.30-16.30 Uhr in der Zentralbibliothek am Hühnerposten; Anmeldung über www.buecherhallen.de. Das Lesefest Seiteneinsteiger läuft vom 1.-31. Oktober, es gibt Programm für Familien sowie für Schulen und Kitas. Mit dabei sind u.a. Kirsten Boie und Franziska Biermann, Stefanie Taschinski und Saša Stanišic. Programminfo: www.lesefest-seiteneinsteiger.de.