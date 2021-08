Musiker und Bands starten Impfkampagne

Berlin. Zahlreiche Musiker, Bands und Festivals haben mit einer gemeinsamen Kampagne ihre Fans millionenfach zu Impfungen gegen das Coronavirus aufgefordert.

Damit sollen die stockenden Impfquoten vorangetrieben werden. "Damit das Leben weitergeht", heißt es etwa bei der Berliner Band Die Ärzte.

Zu den Beteiligten gehören Roland Kaiser, Sarah Connor, Howard Carpendale, Max Herre, Jan Delay, Trettmann und Peter Maffay. Außerdem dabei sind Bands wie Einstürzende Neubauten, Element of Crime, BAP, Die Toten Hosen, Beatsteaks, Tocotronic, Silbermond und Deichkind. Zudem beteiligen sich große deutsche Festivals. Die Veranstalter sprachen am Mittwoch von einem Verteiler mit Millionen Fans, Nutzern und Interessierten.

Wie wahrscheinlich fast alle Musikerinnen und Musiker "fragen wir uns, wie es mit dem Leben und der Musik weitergeht, und wann und wie wir wohl endlich wieder live auftreten können wie vor der Pandemie", schreiben Die Ärzte. "Eine Rückkehr zur Normalität wäre traumhaft." Das funktioniere nur über Impfungen. "Auch deshalb haben wir als Band uns entschieden, uns impfen zu lassen – ein kurzer Stich in den Oberarm, um die Wahrscheinlichkeit von "Long Covid" oder dem qualvollen Tod durch Ersticken massiv zu verringern." Als Bonus seien Geimpfte nach derzeitigen Erkenntnissen auch deutlich weniger ansteckend, schreibt die Band.

Über ihre jeweiligen Social-Media-Kanäle wandten sich Musiker und Bands unter dem Hashtag #impfenschützt an Follower und Fans. "Wir haben Bock auf asoziales Gruppenschwitzen mit euch", schrieben die Donots. "Wir wünschen uns Festivals und Konzerte zurück. Wir wünschen uns euch zurück", hieß es beim Festival Rock am Ring. Jan Delay forderte: "Wenn ihr wieder Konzerte, Clubs und Veranstaltungen wie früher besuchen wollt: LASST! EUCH! IMPFEN! BITTE! DANKE!" BAP-Chef Wolfgang Niedecken wandte unter der kölschen Überschrift "Ens em Vertraue" an die Fans mit der Bitte, "in eurem Bekanntenkreis, an eurer Arbeitsstelle,... wo auch immer dafür zu werben, zur Herdenimmunität beizutragen".

Howard Carpendale bekräftigte, für ihn sei "die Impfung die einzige und endgültige Lösung für die Pandemie". Es sei wichtig, "gemeinsam mit meinen über 250 Kollegen aus der Musikbranche diesen Aufruf zu starten, dass alle begreifen sollten, dass es 5 vor 12 ist. Wir brauchen Euch."

© dpa-infocom, dpa:210825-99-964079/4