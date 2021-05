Live-Auftritt von Duncan Laurence gestrichen

Rotterdam. Der niederländische ESC-Sieger Duncan Laurence hat sich mit dem Corona-Virus infiziert und kann daher nicht live beim Finale des Eurovision Song Contest am Samstag in Rotterdam auftreten.

Laurence habe aber nur milde Covid-Symptome, erklärten die niederländischen Organisatoren am Donnerstag in Rotterdam. Er befinde sich nun in Quarantäne. Während des Finales sollte der 27-Jährige einen neuen Song vorstellen. Der Sänger werde aber in anderer Form teilnehmen, versicherten die Veranstalter.

Laurence hatte 2019 mit dem Song "Arcade" den Wettbewerb in Tel Aviv für die Niederlande gewonnen. Die Ballade wurde zu einem Welthit und ist mit mehr als einer Milliarde Streams einer der erfolgreichsten ESC-Songs. Auf dem Musikdienst Spotify verdrängte "Arcade" nun "Euphoria" von Loreen (ESC 2012) von der Spitzenposition der meistgestreamten ESC-Songs.

Laurence ist der zweite prominente Corona-Fall beim diesjährigen ESC. Wegen einer Infektion kann auch die Band aus Island am Donnerstagabend nicht live beim Halbfinale auftreten, stattdessen wird ein Video gezeigt. Für alle Proben und Shows des ESC 2021 gelten strenge Corona-Maßnahmen. Der Wettbewerb war im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie zum ersten Mal in seiner Geschichte abgesagt worden.

© dpa-infocom, dpa:210520-99-676709/2