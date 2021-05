Aktion für Kinder Wenn die eigene Stadt in Corona-Zeiten zum Urlaubsort wird

Beim angebotenen virtuellen Spaziergang kann auch ein Strand in Neuseeland in Augenschein genommen werden.

Das Fundus Theater bietet in den Maiferien ungewöhnliche Exkursionen in Hamburg an. Von der virtuellen Tour bis zum Wohnungstausch.